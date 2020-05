96-Meinung: Warum wird jetzt erst über Abbruch-Szenarien diskutiert?

In ein paar Tagen rollt der Ball endlich wieder in den (meisten) Stadien der 1. und 2. Liga: Passiert nicht noch völlig Unvorhersehbares, wird der deutsche Profifußball den Spielbetrieb am Samstag wieder aufnehmen. Hannover 96 bekommt durch die Corona-Vorfälle bei Dynamo Dresden an diesem Wochenende noch eine Pause.

Dass es wieder losgehen sollte mit dem Fußballvergnügen, verteilt über neun Geisterspieltage, darüber herrschte Einigkeit unter den 36 Vereinen. Uneinig ist man sich aber, wenn es um die harten Fakten am Saisonende geht: Wer steigt ab – und wer steigt auf bei einem Abbruch der Spielzeit? Denn dazu kann es in der Pandemie immer noch kommen.