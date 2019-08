96-Meinung: Ohne frische Kräfte wird es eher nichts mit dem Aufstieg

Hier die Lagebesprechung nach dem Fehlstart in die 2. Liga mit der Frage, die jeden Fan von Hannover 96 bewegt: Was hat die Mannschaft wirklich auf dem Kasten?

Der Weltmeister war einer von vier Neuen in der Startelf – aus dem Totalumbruch ist vorerst nur ein halber geworden. Zwei der drei anderen Neuen – Sebastian Jung und Marcel Franke – fügen sich bereits gut ein.

Nach der ersten vorsichtigen Einschätzung bleibt die Situation so unübersichtlich wie vor dem Tor von Ron-Robert Zieler beim Regensburger Ausgleich. Der Torwart hat gepatzt, und weil es schon das zweite Mal im zweiten Spiel ist, bemühen sich alle bei 96, die Panne auf ein Fehlerchen herunterzureden . Außer vielleicht der wegen Zieler zum Bankdrücker degradierte Michael Esser, aber den hat besser mal keiner gefragt.

Der heute 25-jährige Marvin Ducksch begann seine Fußballkarriere mit vier Jahren beim BSV Fortuna Dortmund 58 und wurde von seinem Vater trainiert. 2002 wechselte er in die Jugend von Borussia Dortmund, welche er anschließend vollständig durchlief. ©

Marvin Ducksch: seine Karriere in Bildern.

... 96 noch einen Spieler vom Transfermarkt fischt, der die Offensiven richtig in Szene setzt. Florent Muslija ist noch nicht reif für diesen wichtigen Arbeitsplatz. Wenn derjenige, der den tödlichen Pass spielen soll, meist den richtigen Zeitpunkt zum Abspielen verpasst, dann läuft was falsch.

Marvin Ducksch dagegen, der teuerste Einkauf, hätte damit anfangen können, mit Toren seine 1,8-Millionen-Euro-Ablöse zurückzuzahlen. 96 wird seine Treffer brauchen, aber bei ihm gilt wie für die ganze Mannschaft – es könnte noch was werden, wenn ...

Regensburg hat jedenfalls gezeigt, dass 96 Lücken im Team hat, die mit frischen Kräften gestopft werden müssten. Ansonsten wird es eher nichts mit dem Aufstieg.

Als nächstes Etappenziel sollte 96 aber erst mal verhindern, sich in eine Abwärtsspirale reinzudrehen.

Im Pokal in einer Woche in Karlsruhe und danach in Wiesbaden müsste die Mannschaft gewinnen. Ansonsten dürfte sich das abwartend-heitere Klima zur nächsten Lagebesprechung deutlich verschlechtern.