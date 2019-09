96-Meinung: Slomka muss schnell liefern – schon bei Holstein Kiel

Es gab intern die Erste-Hilfe-Idee, Slomka nun einen meinungsstarken Mann an die Seite zu stellen. Jens Lehmann? Der Ex-WM-Torwart und Ex-Co-Trainer in Augsburg besuchte Kinds Loge und teilte dort seine Fußball-Weisheiten bezüglich der 96-Mannschaft mit. Die Idee „Slomka plus X“ könnte bei einem weiteren Rückschlag in Kiel zu „Mister X minus Slomka“ umschlagen.