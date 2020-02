Kommentar: Hannover 96 wirkt wie eine Truppe, die sich gerade im Bus kennengelernt hat

Zieler gestand seinen Fehler sofort, er tue ihm am meisten weh, aber dieser Fehler allein erklärt nicht das erneut bescheidene Ergebnis gegen einen biederen Gegner, der mit ein paar Standards einen Punkt mitnahm. Das 96-Muster mit wenig Konstanz, wie beim Wetter ein dauernder Wechsel zwischen Hoch-und Tiefdruck, wiederholt sich auch im neuen Jahr, in dem eigentlich alles sonniger werden sollte.

Immerhin zeigt die Mannschaft Moral

Natürlich hatte 96 diesmal besonderes Pech mit dem Spontanausfall gleich zweier Profis kurz vor dem Anpfiff, die Probleme sind aber grundsätzlicher. Zu wenig Tempo, ein hektisches Mittelfeld, merkwürdige Laufwege im gegnerischen Strafraum, ständige Abwehrnot nach gegnerischen Ecken und Freistößen, das alles hat mit Qualität zu tun. Oft mit der fehlenden Qualität einzelner Spieler, die sich auch unter dem aktuellen Trainer nicht recht weiterentwickeln - und oft mit fehlender Qualität im gekonnten Zusammenspiel mit den Kollegen. Auch am Samstag wirkte 96 nicht wie ein flutschendes Kollektiv, sondern mitunter wie eine Truppe, die sich gerade im Bus kennengelernt hat. Einziger Trost: Tatsächlich zeigt die Mannschaft trotz wiederkehrender Ratlosigkeit phasenweise eine mitreißende Mentalität, so wie in der Schlussphase.

Das ist aktuell der wichtigste Trumpf im Abstiegskampf, der für 96 nach der Lage der Dinge nicht einfacher wird. Die nächsten Spiele, unter anderem gegen den HSV und Bielefeld, sind echte Herausforderungen. Angst sollte 96 nicht haben. Aber vielleicht einen guten Plan.