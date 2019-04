96-Meinung: Für nachhaltiges Arbeiten ist das System Kind überholt

Wie sich die Bilder gleichen: Horst Heldt ist der zehnte Manager, der in 22 Jahren mit Martin Kind an der Spitze bei Hannover 96 sein Vertragsende nicht erlebt. Heldt, der Stuttgarter Meistermacher und der Schalker Baumeister des Pokalsieges, scheiterte an den eigenen Ansprüchen.

Er war überzeugt, das System Kind mit seinen hohen Erwartungen, seinen rigiden Entscheidungen und seinen unsteuerbaren Äußerungen in den Griff zu bekommen.