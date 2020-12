96-Anstoß: Wetten, dass Hannover jetzt Rückenwind hat?

Der 96-Zittersieg am Wochenende war natürlich nicht so schön wie das Outfit von Hannovers Torwartrückkehrer Martin Hansen am Mittwoch beim Training: Der Däne gab sich Pretty in Pink, kam im rosafarbenen Einteiler auf den Platz – na klar, am Glücksrad verzockt.

Und wetten, dass Hannover jetzt Rückenwind hat? Bis Samstag waren Auswärtsfahrten ja ein rotes Tuch für die Roten, im achten Anlauf wischten sie die saisonübergreifenden Auswärtsprobleme endlich weg. Der Hamburger SV erlebte sein blaues Wunder, und Kenan Kocak ist „froh, dass ich die Frage nicht mehr hören muss“ zu Auswärtssorgen.