Kommentar: Taktik, spielerische Qualität und Kampf - so gut war 96 lange nicht

So gut war 96 lange nicht! Und genau deshalb bringt der Sieg gegen St. Pauli mehr als „nur“ drei Punkte. Dieser Sieg macht Mut, dass die Saison nicht so mau weiterläuft, wie sie begonnen hat. 96 hat sich, scheint es, in der Länderspielpause tatsächlich ein Stück weit neu erfunden. Und brachte vor 16.000 Fans die PS endlich auch auf die Strecke.

Taktik, spielerische Qualität und Kampf - alles stimmte, und das gegen einen Gegner, der zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten gehört. 96 war in allen wichtigen Belangen auf Augenhöhe - mindestens.