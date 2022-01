96-Meinung: Hannover ist für Trainer Dabrowski eine Wellnessoase

Es ist ja nicht so, dass die, die 96 verlassen haben, plötzlich alle in die Champions League stürmen. Obwohl: Sportchef Jörg Schmadtke, der auch schon mal mit Hannover durch Europa tourte, hatte ja in dieser Saison mit seinen Wolfsburgern in der Königsklasse des Fußballs gespielt.

Endspiel für Schmadtke?

Allerdings war nach der Vorrunde Schluss: Der VfL schied hinter Lille, Salzburg und Sevilla als Gruppenletzter aus. Schon vorher hatte Schmadtke seinen Trainer-Irrtum Mark van Bommel korrigiert. Mit dem Ergebnis, dass Nachfolger Florian Kohlfeldt nach zuletzt zwei von 27 möglichen Punkten in der Bundesliga aktuell zu den Abstiegskandidaten zu zählen ist. Das nächste Spiel gegen den Letzten Fürth werde „ein Endspiel“, sagt Schmadtke – möglicherweise nicht nur für Kohfeldt.