96-Meinung: Realitäten des Transfermarktes – den Roten fehlen Geld und Attraktivität

Am Mittwoch mit Hannovers ewigem Brasilianer Felipe verlängert, am Freitag den früheren Zweitliga-Torkönig Marvin Ducksch verpflichtet, am Wochenende alles klar gemacht mit dem Schalke-Talent Cedric Teuchert – und schon wird der 96-Sportdirektor Jan Schlaudraff in den Fan-Foren als Schlaufuchs gefeiert, den Titel kennt er ja aus Spielerzeiten.