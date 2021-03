96-Meinung: Der Traum vom Hannover-Modell mit Legenden wie Cherundolo und Stendel

Was wäre, wenn...?

Und so ertappen wir uns dabei, die Was-wäre-wenn-Frage zu stellen. Was wäre, wenn der Stendel von heute 96-Trainer wäre? Stendel hat Erfahrung in England und Schottland gesammelt, Pokalheld Jörg Sievers ist sein Co-Trainer. Und was wäre, wenn 96 einen Job für Cherundolo hätte und der nicht den großen Umweg über Amerika nehmen müsste? Dass ein Verein auf dem Weg in die Zukunft seine Vergangenheit abschüttelt, ist legitim. Aber auch schlau? Man wird ja wohl noch mal vom Hannoverschen Sportverein träumen dürfen.