96-Meinung: Der Traum von der Rettung landete in der Eistonne 

Es hat sich etwas Monumentales ereignet, das in seiner gewaltigen Dimension Hannover erschüttert hat. Die Emotionen haben alle aber mal so richtig durchgerüttelt in der HDI-Arena, da können wir nicht gefühlskalt bleiben. Endlich die großen Gefühle mal von der Pleitenkette lassen zu können, die tonnenschwer an Mannschaft und Publikum hing – das war alternativlos für die 96-Psyche.

Zweitschönster Moment für Bakalorz

Um den emotionalen Abgrund zu erfassen, in den die 96-Spieler gefallen waren, muss man nur die Bilder der entrückten, befreiten und tanzenden Spieler sehen und Marvin Bakalorz hören. Nach dem Aufstieg 2017 war das 1:0 gegen Mainz für ihn der schönste Moment. Da stellt sich die Frage – wie schlimm müssen die zwei Jahre dazwischen gewesen sein? Aber das beweist nur, Hannover hat Historisches erlebt. Heute tragen sich nach unbestätigten Gerüchten Team und Trainer ins Goldene Buch der Stadt ein.