96-Meinung: Der Umgang mit Zieler und Co. schafft kein gutes Klima

Glücklich sehen alle aus auf dem Bild, das in unserer Redaktion hängt, ein Ausdruck in schwarz-weiß, von damals, als alles besser war. War es natürlich nicht. Die Trennung von Manuel Schmiedebach wenige Wochen später verlief weit weniger harmonisch.

Vor unseren Augen schwebt Artur Sobiech. Fröhliche 96-Profis werfen ihn hoch in die Luft auf dem Bild, das unser Fotograf Florian Petrow am 14. Mai 2017 nach Sobiechs letztem 96-Heimspiel geschossen hat.

96 mit Zieler wie Schalke mit Höwedes?

Viele Weltmeister von 2014 ziehen in diesen Tagen Schlusstriche, jetzt auch Benedikt Höwedes, mit 32 Jahren, gefühlt immer Schalker. Aber selbst Höwedes beklagte sich gestern noch einmal über seinen königsblauen Abschied. Schalke, sagte er, werde geführt „wie ein Retortenklub“, nicht menschlich, wie es sein sollte.

96 läuft Gefahr, bei einer Trennung von Weltmeister Ron-Robert Zieler ähnlich in Verruf zu geraten. Spieler ade, Scheidung tut weh. Die Konsequenz, die Trainer Kenan Kocak beim Neuaufbau an den Tag legt, ist durchaus imponierend. Er tauscht den Torwart und traut sich, dem ganzen Mannschaftsrat einen Wechsel nahezulegen. Kocak und Sportdirektor Gerhard Zuber analysierten, dass 96 mit der aktuellen Mannschaftsstruktur nicht aufsteigen wird. Kann ja sein, dass die Analyse zutrifft. Sportlich umso wichtiger, wenn beide vor Saisonstart ein gutes Blatt mit Transfertrümpfen in der Hand haben.