96-Meinung: Der Füllkrug-Abschied - wie es richtig geht, hat Harnik vorgemacht!

Doch wie es richtig geht, hatte Martin Harnik, von 96 auch kostengünstig an Werder abgegeben, im vergangenen Jahr vorgemacht. Der richtete zuerst eine Videobotschaft an die 96-Fans, um sich „an erster Stelle bei euch allen zu bedanken“. So wird’s gemacht.

Sicher, Füllkrug hat sich allein wegen seines Siegtreffers im Zweitliga-Derby vorvergangene Saison gegen Braunschweig um 96 verdient gemacht. Und ja, er hat sich auch in einer Pressemitteilung mit ein paar dünnen Sätzen („Natürlich werde ich 96 weiter in meinem Herzen tragen ...“) verabschiedet.

Und nicht so: „Danke, dass ihr mich in so viele schwierige Situationen gebracht habt. Es war auf jeden Fall ein tolles erstes Interview“, moderiert sich Füllkrug bei Werder-TV selbst ab. Toll fanden es viele 96-Fans ganz und gar nicht. Für sie war es ein Abgang ohne Stil, auch wenn sich Werder am Freitag bei 96 entschuldigt hat: Der Zeitpunkt des Interviews sei unsensibel gewesen. Stimmt.