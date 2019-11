96-Meinung: Mit allen Voraussetzungen für verdienten Abstieg in die 3. Liga

Man könnte leichterdings alles auf den Schiedsrichter schieben. Auf den verlängerten Rücken und den oberen Pobereich von Martin Thomsen, der letztlich das Traumtor von Marc Stendera zum hannoverschen Tor-Albtraum machte.

Alle hätten Kocak gefeiert...

Wäre das Ausgleichs-2:2 nicht derart fahrlässig verhindert worden, 96 hätte wiederum einen hochverdienten Heimpunkt eingesammelt, schon den fünften in dieser Saison. Und alle hätten die Zauberkräfte des neuen Trainers Kenan Kocak gefeiert – muss man, Simsalabim, ja erst mal drauf kommen, Edgar Prib nach vorne rechts zu schicken, Felipe wieder in die Innenverteidigung zu stellen und Genki Haraguchi in einen Torjäger zu verwandeln.