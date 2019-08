96-Meinung: Walace hat nie wirklich zu den "Roten" gepasst

Ausstiegsklausel von 28 Millionen Euro

Die bittere Wahrheit: 96 ist abgestiegen, Walace hat nach einem guten Anfang die meiste Zeit so gespielt, als ob er nicht dazugehört, er hat ein einziges – unwichtiges – Tor (beim bedeutungslosen 3:0 gegen Freiburg) für 96 geschossen – und ist jetzt wieder weg. Genau wie Heldt. Die tolle 28-Millionen-Austiegsklausel kann niemals ernst gemeint gewesen sein, 96 bekommt von Udine die 6 Millionen zurück, die man für Walace an den HSV überwiesen hatte.

Walace Souza Silva, so sein vollständiger Name, wurde in Hamburg zum Problembrasilianer und suspendiert. 96 hätte gewarnt sein müssen. Er hat sich in Hannover zwar nicht wirklich etwas zuschulden kommen lassen, ist aber auch nie richtig angekommen.