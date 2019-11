Kommentar: 96 ist noch weit von Kocaks Zielen entfernt - aber die Mannschaft lebt 

So ein Spiel, sagte Linton Maina, habe er auch noch nicht erlebt. Spiel ist dann allerdings auch ein großes Wort für das Geschehen am Hamburger Kiez. So viele Leute, die sich am Boden wälzten, so viele Zweikämpfe, das war neu für Maina, und das darf man ihm ruhig glauben.