96-Meinung: Weydandt, Ducksch und Teuchert versprechen Tore

Kennen wir aus dem richtigen Leben. Lange passiert nichts, dann kommt alles auf einmal, im Guten wie im Schlechten, wobei Letzteres immer besonders reinhaut. Geht die Waschmaschine kaputt, muss am nächsten Tag das Auto in die Werkstatt. Und garantiert ist auch noch der Abfluss verstopft.

Bei 96 dagegen ist jetzt alles im Fluss. Eben noch schien 96 nichts im Rohr zu haben, da läuft nun die Transfermaschine: Ein Doppelschlag bahnt sich an mit zwei guten Stürmern am Tag, als der Kracher mit dem Turbostart in Stuttgart herauskam. Die beiden Absteiger spielen noch mal zur Bundesliga-Sendezeit freitags um 20.30 Uhr – da wissen beide gleich mal, wie sie so aufgestellt sind.