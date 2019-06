96-Meinung: Bei Neuverpflichtungen mindestens noch einmal ins oberste Regal greifen

Erst mal sacken lassen. 96 holt Ron-Robert Zieler zurück . Ein Hammer – so oder so. Damit hat sich der Transfer schon gelohnt: Hannover, leider wieder zweitklassig, hat eine erstklassige Schlagzeile geliefert. Nicht nur regional, auch national. Man redet über 96. Wir ja sowieso.

Also: Was meinen wir zum Zieler-Deal? Überraschend, logo. Vor allem vor dem Hintergrund, dass bis dahin noch überhaupt kein neuer Spieler verpflichtet worden war. Zieler ist der erste. Ein Torwart. Was wohl Michael Esser (ist noch da) und Philipp Tschauner (ist wieder da) dazu sagen?