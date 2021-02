96-Meinung: Während alle ihre Rollen spielen müssen verliert Martin Kind nicht die Nerven

Trainer Kenan Kocak will weiterhin die Spannung hochhalten, er schreibt trotz neun Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz das ursprüngliche Ziel nicht ab, und das funktioniert so: von Spiel zu Spiel denken, Spaß am Fußball haben und erst zum Schluss abrechnen.

Logisch, dass sich für Kocak die aktuelle 96-Verletzungslage dramatischer darstellt als für gelassenere Beobachter – die wünschen sich bereits, dass am Sonntag in Düsseldorf das zumindest namentlich vielversprechende Sturmtalent Orrin McKinze Gaines II deutlich mehr Einsatzzeit bekommt als jüngst die letzte Minute gegen Paderborn.