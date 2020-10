96-Meinung: Schluss mit dem Zuschauer-Chaos in den deutschen Fußball-Stadien

96 fährt nach Berlin, leider (noch) nicht zum Pokalfinale. Daran zu denken wäre auch ziemlich mutig, nachdem die Mannschaft gerade mal die erste Runde überstanden hat – und damit schon weiter gekommen ist als in so manchem Jahr zuvor. 96 testet vielmehr die Aufstiegsreife bei Union Berlin, aber darum soll es hier nicht gehen. Der Bundesligist will nämlich heute 5000 Zuschauer ins Stadion lassen und beruft sich dabei auf die Erlaubnis der Gesundheitsbehörde.