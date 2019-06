96-Meinung: Der beruhigende Blick auf die Zweitliga-Konkurrenz

Bis in Hannover eine neue Mannschaft Konturen annimmt, lohnt zur Beruhigung ein Blick auf die namhafte Konkurrenz in der zweiten Liga.

In Stuttgart wurden versierte Spieler wie Kapitän Gentner und Ex-Nationalspieler Aogo ausgemustert, Probleme macht dem Absteiger vor allem das Geld. Mario Gomez bleibt, kassiert 4,5 Millionen Euro Gehalt, und die 35 Millionen Transfererlös für Weltmeister Pavard machen das Verhandeln mit möglichen Verstärkungen nicht einfacher – alle wollen ran an die Kohle.

Hecking will Wood wieder hinbekommen

In Hamburg hat Trainer Dieter Hecking versichert, dass er den Stürmer Bobby Wood wieder hinbekommen werde – was anderes wird ihm auch nicht übrig bleiben. Wood, zuletzt an 96 ausgeliehen, kassiert beim HSV rund drei Millionen und wird sicher nicht leistungsgerecht für 300 000 Euro in Paderborn stürmen.