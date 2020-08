96-Meinung: Kritik am Basdas-Transfer? Wir müssen beim 96-Umbau gelassen bleiben

Erfreulich, dass sich der 96-Fan auch in Zeiten der Corona-Entfremdung leidenschaftlich für seinen Verein interessiert. Die Fußballfreunde leiden darunter, dass sie zum Zweitligastart am 20. September noch nicht wieder ins Stadion dürfen, sie bleiben trotzdem eng am Ball – und begleiten die Entstehung der neuen 96-Mannschaft engagiert in den sozialen Netzwerken. Ein klarer Trend in der Bewertung der Personalpolitik ist dabei nicht auszumachen, mal abgesehen von der frischesten Verpflichtung.

Der Deutsch-Türke Baris Basdas wurde eher kritisch begrüßt – viel zu viele Vereine in der Vita, mit 30 zu alt für eine vielversprechende Zukunft, keine sicheren Qualitätsnachweise in der Akte. Immerhin: Ganz anders als der berüchtigte Wandervogel Jonathas, der vor seiner 96-Zeit auch ein gutes Dutzend Klubs durchlaufen hatte, kostet Basdas weder Ablöse noch ein erstklassiges Gehalt, das Risiko ist also überschaubar.