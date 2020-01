96-Meinung: Die Kunststücke des Schnellzauberers Kocafield

Nicht lange her, dass Kenan Kocak beim Gedanken an die Fußballzauberei David Copperfield einfiel. Der 96-Trainer, vorm Sieg gegen Aue, betonte, dass er „kein Copperfield“ sei. Ein bisschen Magie hat er natürlich trotzdem hinbekommen, etwa die Verwandlung von Marvin Bakalorz in ein Kopfballungeheuer oder die Verschlankung von Marc Stendera, der in der Winterpause vier Kilo einbüßte.