96-Meinung: Länderspielpausen sind nicht mehr das, was sie mal waren

Einst nutzten Vereine die Länderspielpausen, um sich in Krisenzeiten zu schütteln und neu aufzustellen. Nicht so bei Hannover 96. Da wartet Profichef Martin Kind mit einer Fehlerbeichte auf. Abgesehen davon, sind diese Zeitfenster eh nicht mehr das, was sie mal waren. Ein Kommentar von SPORTBUZZER-Redakteur Uwe von Holt.