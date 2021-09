96-Meinung: Leihen mit und ohne Profit

Gar nicht so lange her, dass 96 mit einer Leih-Mannschaft die Klasse halten wollte. In der Saison 18/19, die mit dem Trainer André Breitenreiter begann und mit Thomas Doll endete, sollten Kevin Wimmer und Kevin Akpoguma routiniert verteidigen, weiter vorne Takuma Asano und Nicolai Müller wirbeln und ganz vorn Bobby Wood knipsen – theoretisch jedenfalls, praktisch landete 96 ungebremst in der 2. Liga, und die Leihgaben verschwanden nach der letzten Gehaltsüberweisung so schnell wie unauffällig.

Auf dem Leihmarkt unterliefen 96 auch andere Patzer – so wäre der Stürmer Jonathas seinerzeit bei Rubin Kasan auch zu mieten gewesen, für 2 Millionen Euro. 96 war das zu viel und kaufte den Wandervogel lieber für irrsinnige 10 Millionen.