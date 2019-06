96-Meinung: Marcel Franke - Ein Mix aus Emanuel Pogatetz und Salif Sané

Modern ist gut. Am Dienstag testete Trainer Mirko Slomka mal nicht den ollen Laktat, der die Spieler sowieso eher sauer macht. Slomka ermittelt Werte, die wichtig sind für gute Spieler in der 2. Liga. 96 soll fit oben mitspielen, deshalb werden die fußballrelevanten Werte gemessen. Das ergibt Sinn. Kurz müssen wir aber noch erklären, was Slomka meint, wenn er von einem „modernen Innenverteidiger“ spricht. Gemeint hat er Verteidiger Marcel Franke.