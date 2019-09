96-Meinung: Hat Kind mit Mirko Slomka eine Milchmädchenrechnung gemacht?

Mirko Slomka ist ein Zahlenfreund, da kann der frühere Mathematikstudent nicht aus seiner Haut. Vorm Spiel gegen Bielefeld rechnete der 96-Trainer vor, dass die Arminia mit einem Schnitt von 1,8 Punkten pro Spiel nach Hannover käme, also eine nach Adam riesige Mannschaft sei. Nach dem Spiel, um 3,0 Punkte reicher, hatte Bielefeld seinen Schnitt auf 2,0 verbessert – das wären bei gleichbleibender Quote am Saisonende 68,0 Punkte und vermutlich der Aufstieg.

Geht es so weiter, landet 96 in der dritten Liga

Mit seiner Mannschaft rechnet Slomka im Moment nicht so gern, die Ergebnisse sind aber auch deprimierend. 0,83 Punkte holte 96 bisher im Schnitt pro Zweitliga-Spiel, das wären hochgerechnet zum Schluss 28,3 und würde mit großer Sicherheit einen Platz in der 3. Liga bedeuten. Dort wäre man tröstlicherweise in guter Gesellschaft – aktuell spielen zehn frühere Bundesligisten drittklassig.