96-Meinung: Kinds Zeitspiel in der Trainerfrage ist dem Fan nicht mehr zu erklären

Soll nur keiner sagen, Fußballbesuch aus dem Zweitliganiemandsland wäre langweilig. Ein spannenderes Spiel als das 3:4 von 96 beim Spitzenreiter in Bochum hatte dieses Wochenende nicht zu bieten, nicht mal in der 1. Liga. Besonders schön dabei die hannoverschen Tore – das erste zackig und präzise, das zweite blitzartig und mit Popperwelle reingeköpft, das dritte mit tierischem Wumms.

Kind vermeidet Treueversprechen

Kein Wort zur unverändert offenen Zukunft von Trainer Kenan Kocak und Sportchef Gerhard Zuber. Kind ließ lediglich und ohne konkreten Adressaten ausrichten, dass fortan Chancen genutzt werden sollten. Wo früher in der Krise je nach Stimmungslage Vertrauen ausgesprochen oder ein Ultimatum gestellt wurde, ist im Moment nur „Hoffnung für die nächsten Spiele“. Da hat Kind gelernt aus Treueversprechen der Vergangenheit, die er oft zügig wieder korrigieren musste – und hernach wie ein Schlinger-Chef dastand.

Dem Fan ist das Zeitspiel der 96-Spitze, begleitet von einem Stopp der Transferpläne, allerdings nicht mehr zu erklären. Was hätte ein Punktgewinn in Bochum an der grundsätzlichen Beurteilung von Kocaks Arbeit geändert? Oder ein glückliches 2:1 morgen gegen Regensburg? Oder ein hart erkämpftes 0:0 am Sonntag in Sandhausen?