96-Meinung: Ducksch hat bewiesen, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann

Corona hat 96 nicht lahm gelegt - auch wenn es lange so aussah. 75 Minuten lang suchte die Mannschaft ihre Form, da erwies es sich als Nachteil, dass Osnabrück schon ein Geisterspiel hinter sich hatte mit dem 1:1 beim Tabellenführer in Bielefeld. Kaum ein 96-Spieler kam rechtzeitig in die Zweikämpfe. Da war eine Mannschaft kollektiv auf der Suche nach dem richtigen Timing und dem Weg nach vorn. Alles nicht verwunderlich nach 77 Tagen ohne Spielpraxis.

Trend bleibt positiv

So drehte das neue Team das 1:2 in der letzten Viertelstunde in ein 4:2. Diesmal hat die Bank also das Spiel gewonnen - was dann natürlich auch ein Sieg des Trainers ist. Die größere Qualität im Kader hat sich durchgesetzt, in einem Geisterspiel, in dem den Osnabrückern vielleicht die Fans fehlten, um den Sieg ins Ziel zu retten.

96 aber nähert sich mit großen Schritten dem neuen Saisonziel - dem Klassenerhalt. Mit dem Sieg knüpft das Team an den Lauf vor dem Virus an, als es zwei Erfolge in Serie gegen Kiel und in Nürnberg gegeben hatte.

Drei Siege in Folge - mit jetzt 35 Punkten ist 96 auch kein hoch gefährdeter Abstiegs-Patient mehr. Der Trend bleibt positiv - 96 hat den sportlichen Corona-Test überstanden.