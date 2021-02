96-Meinung: Die Posse um Marvin Ducksch und Hendrik Weydandt tut richtig weh

Wir wollen eigentlich viel lieber über das Wetter reden als über Ärzte. Von Krankheiten, Viren und Mutanten haben wir genug. Auch wenn sie bei 96 wohl doch mal länger über ihre ärztliche Versorgung nachdenken sollten nach der Posse um Marvin Ducksch und Hendrik Weydandt. Nach hauseigener Diagnose verletzt, nach der neuen Münchner nicht; dadurch eine Trainingswoche und womöglich das Spiel in Düsseldorf verpasst: So was tut richtig weh.

Jetzt also zum Wetter, das so sprunghaft ist wie 96. Eben noch Schneeschippen, heute Frühling. In diesem Jahr scheint sich zwar langsam das Hoch „Kenan“ dauerhaft durchzusetzen, allerdings noch nicht mit Nachdruck. Das 96-Klima bleibt gereizt.