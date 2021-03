96-Meinung: Mentalitätsfragen, die im Sommer beantwortet werden müssen

Vom Aufstieg braucht bei 96 keiner mehr reden, das ist nach dem Unentschieden gegen Fürth auch kühnsten Optimisten klar. Das Pünktchen ist dennoch als Erfolg zu werten in dieser 96-Saison. Einerseits, weil beim Team von Kenan Kocak mal wieder die Leidenschaft stimmte, allen Defiziten im Abwehrverhalten zum Trotz. Warum nicht immer so? Die Frage fand auch der Trainer passend. Er wisse die Antwort, wolle das aber lieber intern besprechen. Es geht, so viel ist dennoch klar, um Mentalitätsfragen, die es im Transfersommer zu beantworten gilt.

Es darf da wohl als Zeichen verstanden werden, wenn der Trainer mit Mike Frantz einen Profi in den Spieltagskader nimmt, von dem er – wie er später sagt – nicht einmal erwartet, in einer Woche in Aue fit genug zu sein für ein Comeback. Kingsley Schindler war derweil aus dem Kader gestrichen worden – „nur Leistungsgründe“, sagte Kocak. Sein Team, so die Sorge, hat wohl zu wenig Leader und zu viele Mitläufer und Querschläger. Das Thema muss 96 angehen für mögliche Aufstiegsgedanken in der kommenden Saison.