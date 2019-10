96-Meinung: Mirko Slomka bekommt sein Dynamo-Finale

96 rumpelt seit acht Spieltagen durch die Zweitklassigkeit

Aber was heißt das nun? Ordentlich spielen und 0:3 verlieren – ist das jetzt schon besser? Problemzonen mit zwingendem Steigerungsmuss gibt es ohnehin reichlich, im Grunde in allen Mannschaftsteilen bis hin zur Systemfrage. Vieles scheint in dieser 96-Einsparzeit bloße Flickschusterei – ein Konstrukt mit passender gesamtheitlicher Spielidee jedenfalls ist das nicht, was seit acht Spieltagen durch die Zweitklassigkeit rumpelt. Uninspirierte Querpässe im Altherren-Stil, heilloses Durcheinander in der Defensive und ein wenig duckschvoller Angriff. Nürnberg zeigte – ein bisschen Pressing, und schon wackeln die 96-Beine.