96-Meinung: Mirko Slomka wird 52 - gute Wünsche zum Geburtstag!

Danach sollte es schnell ernst werden – jede Übungseinheit ist dringend nötig, besonders für das dröge Mittelfeld, damit es am Samstag gegen Bielefeld endlich flutscht.

Lieber Mirko Slomka, Sie werden am Donnerstag 52 Jahre alt, wir gratulieren Ihnen herzlich zum Ehrentag. Sie werden nicht wie viele andere Arbeitnehmer einfach freimachen können, um mit Ihren Lieben harmonisch durch den Tag zu feiern, um 10 Uhr haben Sie ein Training angesetzt für Ihre kickenden Schützlinge. Aber wer weiß, vielleicht gibt es auf dem Platz ein Ständchen, es muss ja nicht unbedingt das Lied vom Europapokal sein, das Sie früher öfter gehört haben, das im Moment aber ein ziemlich unpassendes Stück wäre.

Mirko Slomkas Trainer-Karriere in Bildern:

Gute Wünsche

Ihr größter Wunsch wurde ja schon erfüllt – wieder Trainer bei 96 zu sein, bei Ihrem Herzensverein, in Ihrer Heimat, das ist das Größte für Sie. Leider mussten Sie schnell erfahren, dass ein routinierter Trainer allein nicht reicht, um das rote Boot so erfolgreich durch die Stromschnellen der 2. Liga zu lotsen, dass 96 gleich wieder im erstklassigen Jachthafen anlegen kann. Es gibt einfach zu viele in Ihrer Besatzung, die Probleme mit dem Paddeln und mit dem Kompass haben.

Geschenke können wir Ihnen hier leider nicht machen, wir haben keinen Haufen Zweitligapunkte in der Schublade liegen, die wir mal fix rüberschaufeln könnten. Und so gibt es von uns lediglich gute Wünsche, damit es für Sie so entspannt weitergehen kann wie bisher. Von den Fans wünschen wir uns, dass sie nicht allzu böse pfeifen, falls es auch gegen Bielefeld nur zu einem 1:1 reicht.

Von den Spielern wünschen wir uns, dass sie nicht nur von einem tollen Teamgeist reden, sondern ihn auch leben, wenn der Kollege mal wieder freistehend danebengeschossen hat. Und von Profiboss Martin Kind wünschen wir uns, dass er beim Neuaufbau nicht nur von Geduld redet, sondern sie auch wirklich hat. Das wäre erfreulich für Sie, liebes Geburtstagskind!