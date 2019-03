96-Meinung: Mit der Wunschelf gegen die Werkself

Der Niederländer Peter Bosz tut ein gutes Werk mit Leverkusen und für die Bundesliga. Er zeigt uns mit Spiellust und Laune die Zukunft des deutschen Fußballs. Wohlgemerkt, ein Holländer, der allen ein bisschen Halt gibt, die sich fragen: Wie soll die Zukunft bloß aussehen ohne die Weltmeister Boateng, Hummels oder Müller? Offensiv-Handwerker Bosz gibt Antworten: Schaut, wie die jungen Havertz, Brandt und Volland stürmen, seht zu, wie Jonathan vertahdigt. Schon vier Spieler, für die sich der Besuch am Sonntag in der HDI-Arena lohnt. Und was lohnt sich bei 96?