96-Meinung: Mit Felipe verlängern? Eine kluge Entscheidung!

Hier stand aber auch: „An der Seite von Waldemar Anton hatte er sich zuletzt stabil präsentiert – in dieser Verfassung hätten seine Ordnungskräfte auch in der 2. Liga wertvoll werden können.“

War wohl ein bisschen zu früh, als wir Felipe an dieser Stelle verabschiedet haben. Der bärtig-bärige 96-Innenverteidiger hatte sich im aufopferungsvollen Kampf gegen Bayerns Thomas Müller den Mittelfuß gebrochen, die unendliche Leidensgeschichte des Dauerpatienten schien sich schmerzhaft dem Ende zu nähern.

Leistungsbezogener Vertrag

So wird es nun kommen, falls Felipe in den nächsten Tagen nicht noch ein besseres Angebot dazwischenkommt. 96 hat signalisiert, mit dem Brasilianer verlängern zu wollen. Natürlich mit einem streng leistungsbezogenen Vertrag – und auch nicht als alternativlose Nummer eins oder zwei in der Innenverteidigung.