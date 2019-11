96-Meinung: Mit positiven Gefühlen in Kocaks erstes Spiel mit Hannover 96

Was bringen Trainerwechsel im Tabellenkeller? Und dann noch im November, im schlimmsten Monat für Mannschaften, die gerade keine Sonne sehen. Siehe Köln: Markus Gisdol feierte einen 1:4-Einstand in der Bundesliga in Leipzig. Oder Jens Keller, Zweite-Liga-Souterrain mit Nürnberg: Ein trostloses 0:0 im Derby gegen bessere Fürther. Es kann auch anders laufen, wie am Sonntag mit Achim Beierlorzer mit Mainz. Kenan Kocak ist am Montag der Nächste, der es als neuer Mann mit der Taschenlampe im Tiefgeschoss der 2. Liga versucht.

Um 96 ist es tabellarisch düsterer geworden, seit Slomka weg und Kocak da ist – dabei hat der Neue noch kein Spiel gespielt. Wenn Montagnacht das Flutlicht nach dem Kellerduell mit Darmstadt ausgeht, muss der Heimfunke bei 96 gezündet haben. Sollte Kocak sein erstes Heimspiel nicht gewinnen, steht er bei sechs ungemütlichen November-Grad vom ersten Auftritt an im Regen. Es wird sich zeigen, ob es dann jemanden gibt, der ihm den Schirm hinhält.