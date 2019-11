96-Meinung: Mit Witz zum neuen Wir-Gefühl

Die Entscheider haben sich ja lange genug Zeit gelassen, um diese Personalie zu verkünden. Am Freitag begann der neue 96-Coach Kenan Kocak dann erst auf dem Platz, später bei seiner offiziellen Vorstellung. Klar: kaum möglich, den ehemaligen Sandhäuser sportlich detailliert einzuschätzen nach gerade mal drei Trainingseinheiten (Zwei am Freitag, eine am Samstag). Aber die Lockerheit, die er an den Tag legt, lässt hoffen. Denn diese Lockerheit hat 96 so lange gefehlt.

Eine Chance für Kocak und 96

Anfänglich verfranste sich Kocak bei der Willkommensrunde noch in ein paar Phrasen, dann wurde er immer entspannter und scherzte mit den Reportern. Er gab auch zu, dass 96 eine andere Nummer ist als seine bisher letzte Station Sandhausen – ohne dabei aber Berührungsängste befürchten zu lassen.

Für Kocak ist es ein Schritt nach vorne, auch wenn 96 kriselt, für den Krisenabsteiger eine große Chance. Kocak schnappte sich bei der ersten Platzeinheit gleich mal die Anführer Bakalorz und Anton. Er versteht, worum es jetzt geht: wieder ein Team zu formen, in dem jeder für jeden kämpft, und endlich wieder Stabilität reinzubekommen bei 96. Gleichzeitig steht er nicht auf Mauertaktik. Er stehe für „frechen und mutigen Fußball“, sagt er. Klingt gut.