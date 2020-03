96-Meinung: Nach dem Horrorjahr kommen die seltenen Glückshormone 

Achtung 96, nur noch zwölf Punkte bis Platz drei!

Spaß beiseite. Natürlich ist der Weg nach ganz oben versperrt, so vermessen wird niemand in Hannover sein. Allerdings: Zwei Erfolge in Serie, dazu noch das in Hannover bisher unbekannte Glückshormon Heimsieg – das lässt erahnen, zu welchen Leistungen diese 96-Elf imstande ist.