96-Meinung: Neiddebatten zum Thema Gehaltsverzicht verbieten sich 

Natürlich darf man trefflich darüber diskutieren, ob 10 Prozent Gehaltsverzicht bei noch immer überdurchschnittlich entlohnten Zweitligaprofis große Einschnitte in der Lebensplanung bedeuten. Neiddebatten verbieten sich an dieser Stelle jedoch gänzlich. Das Zögern mancher Fußballprofis in Deutschland, zweifellos eine Gruppe äußerst privilegierter junger Männer, mag sogar verständlich sein.

Auf der einen Seite sollen sie auf ihre vertraglich zugesicherte Entlohnung verzichten, um Arbeitsplätze im Verein (Fahrer, Geschäftsstelle, Physiotherapeuten) zu sichern. Andererseits wiederum wollen genau diese Vereine am Transfermarkt – Corona hin, Pandemie her – weiter munter Millionen zahlen, um sportlich konkurrenzfähig zu sein für das Erreichen ihrer selbst gesteckten Ziele. Da käme doch jeder von uns ins Grübeln, oder?