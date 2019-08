96-Meinung: Zu Gast beim HSV - die perfekte Gelegenheit für ein Erfolgserlebnis

Es ist kein Schicksalsspiel für 96, das wäre zu früh am fünften Spieltag der 2. Liga, außerdem ist der Begriff längst überstrapaziert. Mirko Slomka, der aktuelle 96-Trainer und frühere HSV-Trainer, kennt sich zwar aus mit Schicksalsspielen, meistens ging es dabei um seinen Job, aber morgen beim Nordderby in Hamburg passt das nicht.

Schicksalsspiel? Nein, eher richtungsweisend

Slomka ist nicht in Gefahr, das Projekt Neuaufbau zur Not auf zwei Jahre angelegt. Der 96-Boss Martin Kind hält seinen Sparfinger drauf, hofft auf günstige Griffe am Transfermarkt und muss folgerichtig einkalkulieren, dass sich 96 den sofortigen Wiederaufstieg diesmal vielleicht nicht leisten kann – anders als Stuttgart und Hamburg.

Es geht also morgen nicht um Schicksale, eine Richtung werden wir trotzdem deutlich erkennen können. Wenn 96 verliert, wäre der HSV an der Spitze bereits um acht Punkte enteilt, das dürfte angesichts der guten Hamburger Verfassung nicht mehr aufzuholen sein. Die 96-Spieler geben sich trotzdem mutig. Sie wollen oben mitspielen und haben zuletzt in diversen Interviews anklingen lassen, dass sie sich gut genug finden für einen Topplatz in der 2. Liga – es seien genügend Erfahrung, Teamgeist und Qualität vorhanden.