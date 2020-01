96-Meinung: Mehr Realität und ein bisschen Demut

Es gibt aktuell sicher angebrachtere Vergleiche als eine Gegenüberstellung von Hannover 96 und dem SV Sandhausen. In der 15.000-Einwohner-Gemeinde bekam Kenan Kocak vor 96 seine bislang einzige Möglichkeit, im Profigeschäft zu arbeiten. Ein kleines Dorf, das aus seinen überschaubaren Möglichkeiten verdammt viel macht – also genau das, was Kocak, der neue 96-Stabilisator, auch in Hannover hinbekommen soll.

Gefrustete Stimmungslage

96 muss sich nicht nur mit Sandhausen vergleichen. Es sollte vielmehr Lehren daraus ziehen, was dieser kleine Klub in dieser Spielzeit alles zustande bekommt. Dieser Faux-Pas dokumentiert ebenso die gefrustete Stimmungslage in Hannover. Hier der selbst ernannte Klub mit Erstliga-Ansprüchen, WM-Arena, Nachwuchsleistungszentrum und nach Kinds Aussagen millionenschweren Investoren in Lauerstellung. Dort der Verein, der sinnbildlich wie kaum ein anderer in Deutschland für die popelige Fußball-Zweitklassigkeit herhalten muss. Kocak lächelt den Spruch höflich weg.