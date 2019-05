96-Meinung: Riesenaufgabe für Schlaudraff und Slomka - Rollenfindung beim Neustart

Bevor es so richtig losging mit der Präsentation, gratulierte der 96-Chef Manuel Schmiedebach und Florian Hübner zum Aufstieg mit Union Berlin. Gemeint war es von Martin Kind als schöner Gruß an Ex-Trainer André Breitenreiter und Ex-Manager Horst Heldt. Bei 96 seien die Spieler als nicht ausreichend gut bewertet und weggeschickt worden – jetzt sind sie in der ersten und 96 in der zweiten Liga.