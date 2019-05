96-Meinung: Ein Neuaufbau im Schneckentempo

Gar nicht so leicht als HSV heutzutage. Kompletter Kaderumbruch, verzögerte Trainersuche, dazu kommt in Hannover als Extraballast der vakante Sportmanagerposten. Hamburg lag mit dem Dreigestirn aus Sportvorstand Becker (am Freitag entlassen, Jonas Boldt übernimmt), Sportdirektor Mutzel und Kaderplaner Spors im administrativen Bereich vor 96, das mit Jan Schlaudraff einzig einen (bisherigen) Managergesellen vorzuweisen hat, der zeitnah zum heldenhaften Nachfolger befördert werden könnte. Sicher keine schlechte Entscheidung, aber eine klare Strategie sieht in so einem Findungsprozess anders aus.