96-Meinung: Was Stefan Effenberg und Simon Falette gemeinsam haben 

Unwahrscheinlich, dass Falette die Story kennt. Aber sie hätte ihm präventiv eine Lehre sein können gegen Kiel. Die Sache mit der Akustik ist zu Geisterspielzeiten ja ohnehin eine ganz besondere – man hört nämlich fast alles, wenn kein Fan zu hören ist. Schiri Markus Schmidt musste die Ohren also nicht zu sehr spitzen in der 71. Minute – ab da gehen die Versionen auseinander.

Hannover 96 verliert erstmals in dieser Saison zu Hause: So reagieren die 96-Anhänger in den sozialen Medien ©

Hannover 96 verliert erstmals in dieser Saison zu Hause: So reagieren die 96-Anhänger in den sozialen Medien

"Hund" oder "Na und"?

Der 96-Innenverteidiger war angesprintet gekommen wegen eines vermeintlichen Fouls, das Schmidt nicht gepfiffen hatte, und fing an zu meckern. Da wurde es dem Schiri zu bunt – Gelb. Dann machte er Falette ganz rund – Gelb-Rot. Aber was hatte der Profi denn nun gebrüllt? 96 wollte es lange nicht sagen, doch am Donnerstag lüftete Kenan Kocak das Geheimnis! „Hund“ soll Falette gesagt haben, sagt der Schiri. „Na und“ will der Verteidiger gesagt haben.

Dass Schiris nicht nur in der Kreisliga häufiger mal als blind bezeichnet werden, ist nichts Neues – aber taub? Da soll sich mal einer einen Reim darauf machen. Ob Falette dem Schiri nach dem Spiel noch einen schönen Abend gewünscht hat, ist derweil nicht überliefert.