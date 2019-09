96-Meinung: Spielerfrau Ina Aogo checkt mit Pauken und Trompeten ein

Ina gegen Bielefeld dabei

Am Samstag wird Ina beim 96-Spiel gegen Bielefeld erwartet, sie richtete aber schon mal aus: „Ich freue mich, dass Dennis einen so schönen Verein gefunden hat. Für mich ist das Wichtigste, dass er das tun kann, was er liebt.“ Am schönsten wäre es natürlich für 96, wenn der Spielermann nun auch so perfekt funktioniert wie seine Frau.