96-Meinung: Warum wir uns Werder Bremen zum Zweitliga-Auftakt wünschen

Ging ja gut los im vergangenen Jahr. Hannover 96 startete mit einem 2:0 gegen Karlsruhe in die Saison. Eine Woche später gleich der erste Rückschlag – 1:2 in Osnabrück.

Aber nach dem 4:1-Derbysieg gegen Braunschweig, dem 0:1 in Paderborn und dem 3:0 gegen Düsseldorf war das Team des damaligen Trainers Kenan Kocak Dritter und damit wie gewünscht im Aufstiegsrennen. Das böse 1:4 an Spieltag sechs bei Greuther Fürth markierte dann aber den Absturz in die Bedeutungslosigkeit der 2. Liga. Und heute?