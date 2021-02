96-Meinung: Alles halb so schlimm mit Falette? Im Büro gibt's dafür fristlose Kündigungen

Der damalige Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld prägte nach einer Trainingskeilerei zwischen Niko Kovac und Bixente Lizarazu mal die handelsübliche Haltung der Balltreterbranche bei derlei Vorkommnissen: „Das zeigt nur, dass die Mannschaft lebt. Da ist richtig Feuer drin, das gefällt mir.“

Nun ja, die Bayern. Von denen ist der meiste Zoff in Wort und manchmal auch in Bild festgehalten. 1999 fing sich der vorher handgreiflich gewordene Lothar Matthäus von Lizarazu die legendärste Ohrfeige der Trainingsgeschichte ein – beide mussten zur Strafe in die Kabine. In anderen Gesellschaftsbereichen führen derartige Entgleisung zu Abmahnungen oder fristlosen Kündigungen.