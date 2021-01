96-Meinung: Nur mit strengen Auflagen für die Rückrunde ist der Aufstieg noch drin

Rechnerisch ist der Aufstieg eine Herausforderung

17 Spiele hat Hannover, um die von 96-Boss Martin Kind ersehnten und den von Fans erträumten erstklassigen Ziele doch noch zu erreichen, widersprüchliche Leistungen wie in der Hinserie sind auf dem geplanten Erfolgsweg dafür aber ab sofort verboten.

Schon rechnerisch ist die Aufgabe schwierig genug: Um überhaupt eine Chance auf Platz drei zu haben, müsste 96 mindestens drei Siege mehr schaffen als die acht in der ersten Halbserie – also elf Dreier. Kämen dazu wieder zwei Unentschieden, hätte Hannover am Ende 61 Punkte auf der Habenseite, was mit Glück für die Relegation reichen könnte.