96-Meinung: Das Duell gegen Dursun hat Ducksch in allen Belangen gewonnen

Wäre das ein Western gewesen, dann hätten Serdar Dursun und Marvin Ducksch Rücken an Rücken an der Mittellinie gestanden, wären ein paar Schritte gegangen - und plumps, wäre einer im Staub gelandet. Weil es aber nur Fußball ist, kommt’s nicht darauf an, wer zuerst zieht, sondern wer zuletzt lacht. Das Duell hat Marvin Ducksch in allen Belangen gewonnen - er hat zweimal getroffen und als klarer Sieger den Schauplatz verlassen.

Ducksch hat die Kritik ausgeblendet

Das Drehbuch dieses Spiels war ein ganz besonderes. Dursun, angeblich der John Wayne unter den Stürmern, soll nach Hannover gelockt werden. Das wünscht sich Kenan Kocak, der 96-Sheriff, der treffsichere Leute braucht, um sich nach oben zu schießen. Sein Ducksch ist ihm zu anfällig, ein psychologisch schwer zu packender Profi, der sich auch am Sonntag wieder die Finger in die Ohren steckt, wenn er getroffen hat. Aber Ducksch hat die Kritik ausgeblendet und zurückgeschlagen - er sicherte den wichtigen Erfolg in Darmstadt.