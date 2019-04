96-Meinung: Lieber Thomas Doll, langsam ist es auch mal gut mit der Jammerei!

Lieber Thomas Doll, langsam ist es auch mal gut mit der Jammerei! Bitte eine neue Platte auflegen, es wird langweilig! Natürlich haben Sie sich das einfacher vorgestellt hier in Hannover, als sie aus Budapest gekommen sind, um den 96-Karren aus dem Dreck zu ziehen – ein paar heiße Spieler von der Bank rein, ein paar unterkühlte Spieler raus, ein bisschen an der Taktik schrauben, dazu das übliche Motivationsgequatsche, und schon läuft das Ding.

Die Duelle zwischen Hertha BSC und Hannover 96 geben schon einiges an interessantem Fotomaterial her. Aber seht selbst ... ©

Doll war´s überhaupt nicht

Vermutlich haben Sie davon geträumt, am Ende der Saison als Retter vor der Nordkurve die Welle zu machen, zusammen mit Ihrer wiedererweckten Mannschaft – Doll is back! Als große Nummer in der Bundesliga. Doll war’s aber überhaupt nicht. Sie sind gescheitert, vor allem an der nicht vorhandenen Qualität im Team, aber auch an sich selbst, das lässt sich beim Aufteilen der Verantwortung nicht in exakten Prozenten bemessen.